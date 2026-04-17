El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 6:00 AM, alcanzando los 20 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 31 grados en la tarde, alrededor de las 3:00 PM. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 11:00 PM.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a un 20% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento fresco contribuirá a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar del entorno. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.