El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una luz suave y difusa. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 28 grados en las horas centrales de la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es posible que se sienta un ligero aumento de la humedad en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso será a las 20:56, lo que nos brinda un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.