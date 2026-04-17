El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Esta ausencia de lluvias, combinada con el aumento de la temperatura, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 20:54, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.