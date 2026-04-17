El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 19°C hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando un ambiente agradable para paseos y actividades al exterior.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Los momentos más propicios para salir serán durante la mañana y la tarde, cuando el tiempo será más cálido y el cielo más despejado. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:57 horas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y una suave brisa, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.