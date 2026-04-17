El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un viento del noreste que soplará con una velocidad de entre 8 y 11 km/h, proporcionando una sensación de frescura en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido, especialmente durante las horas centrales del día.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con 30 grados , y comenzará a descender lentamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 20:58, las temperaturas comenzarán a bajar, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 21 grados . La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El viento, que durante el día ha sido constante, disminuirá su intensidad hacia la noche, lo que permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima primaveral, ideal para actividades familiares y recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.