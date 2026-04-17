El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% al amanecer y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Por la tarde, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C hacia el ocaso, que se producirá a las 21:00 horas. Las condiciones seguirán siendo agradables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será predominantemente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y un viento moderado, se aconseja a los residentes que se preparen para un día de calor, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.