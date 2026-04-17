El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las horas. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 27 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% en la madrugada y disminuyendo a un 25% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes en ciertos momentos.

El amanecer se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 20:57, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que los residentes de Osuna puedan disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones de viento serán notables, así que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.