El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se prevén momentos de poco nuboso en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% al amanecer y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza en ciertos momentos del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El orto se producirá a las 07:44, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:58, ofreciendo una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas semanas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.