El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se observarán nubes altas que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán un ambiente fresco y algo sombrío. La temperatura en estas horas oscilará entre los 17 y 15 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a un periodo de poco nuboso que se mantendrá hasta el mediodía. Durante este tiempo, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 12 del mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54%, lo que proporcionará un ambiente relativamente cómodo para las actividades al aire libre.

Sin embargo, a medida que la tarde avanza, las nubes altas volverán a cubrir el cielo, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 24 y 26 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 11 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y estable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias inesperadas.

El orto se producirá a las 7:40 de la mañana y el ocaso a las 20:55 de la tarde, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.