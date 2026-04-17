El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas en las zonas más abiertas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades que requieran estabilidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de Moguer.

En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.