El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y descendiendo a un 35% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, sin la incomodidad que a veces acompaña a la alta humedad. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección este, manteniendo velocidades similares. Por la tarde, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 24 km/h en su máxima racha, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
La puesta de sol se producirá a las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, Martos se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor. Los ciudadanos pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las diversas actividades que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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