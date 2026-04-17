El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga alrededor de los 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el tiempo sea más llevadero. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.