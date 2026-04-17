El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 15 grados, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 25% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más pronunciada en las horas centrales del día, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la jornada sea agradable. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, así que no olviden llevar consigo agua y protección solar para disfrutar al máximo de esta hermosa jornada primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.