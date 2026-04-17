El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante la madrugada y descenderá ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, crea un ambiente seco y agradable, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

La salida del sol se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 21:00, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, actividades deportivas y reuniones familiares al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados promete un día agradable para los habitantes de Mairena del Alcor.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados y sin posibilidad de lluvia. Los vientos del este aportarán un toque de frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.