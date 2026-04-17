El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El 17 de abril de 2026, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, proporcionando un inicio fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14°C en las horas centrales del día, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las direcciones del viento cambiarán a lo largo del día, pasando de sureste a sur y luego a suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25°C hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja humedad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 24°C hacia las 18:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:55, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad que invite a disfrutar del entorno natural de Lucena. En resumen, el tiempo del 17 de abril promete ser un día primaveral, con condiciones ideales para disfrutar de la belleza de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.