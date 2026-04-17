El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 30 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que el sol se ponga a las 20:59, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La noche se presentará despejada, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente soleado, cálido y seco, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las agradables temperaturas primaverales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.