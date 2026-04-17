El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados alrededor de las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 50% y bajará hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan cambios significativos en el estado del cielo, que se mantendrá mayormente despejado con nubes altas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la superficie de manera efectiva. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

En resumen, Linares disfrutará de un día cálido y seco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día propicio para actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.