El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta un 50% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 15 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será más notable durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia las 23:00 horas. Las nubes altas que se esperaban en la mañana se disiparán, dejando un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:05.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Es un día perfecto para pasear por la playa, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Los habitantes de Lepe pueden esperar un día soleado y placentero, ideal para aprovechar al máximo la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.