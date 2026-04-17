El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, comenzando en torno a los 19 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 32 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 56% y podría bajar hasta un 24% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. A pesar de la presencia de viento, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con valores que rondarán entre los 14 y 19 grados. A medida que avance el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas. La tarde será el momento más cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad y el aumento de la temperatura.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que las nubes altas que se presenten en la mañana se disipen, dejando paso a un cielo mayormente despejado durante la tarde y la noche. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso, que se espera para las 21:00 horas, brindando una vista espectacular del atardecer.

Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, el viento podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de un día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.