El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Jaén, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados también favorecerán la visibilidad y la luminosidad, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados por la noche. El ocaso se producirá a las 20:52, marcando el final de un día cálido y soleado. En resumen, hoy en Jaén se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.