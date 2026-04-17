El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados a partir de las 15:00 horas. Este ascenso térmico se mantendrá hasta las 18:00, cuando se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, situándose en 22 grados a las 18:00 y cerrando el día con 18 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 68% y alcanzando un pico del 100% a las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en Isla Cristina son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:51. Los atardeceres también prometen ser hermosos, con el ocaso previsto para las 21:06, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en esta encantadora localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.