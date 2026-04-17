El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en la mañana, antes de experimentar un notable aumento a medida que se acerque la tarde.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 19 grados, y para el mediodía, se prevé que suba hasta los 22 grados. La tarde será cálida, con máximas que podrían llegar a los 30 grados a las 16:00 horas, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener precaución con la exposición prolongada al sol, ya que la radiación UV puede ser alta.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se espera que al caer la tarde, la humedad aumente nuevamente, alcanzando un 34% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvia hace que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.