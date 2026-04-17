El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notorio en áreas abiertas y en las cercanías de espacios amplios.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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