El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance el día, estas nubes irán desapareciendo, dando paso a un cielo despejado que se mantendrá durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados a las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente. Se prevé que alcancen los 30 grados a las 15:00 horas, alcanzando un máximo de 31 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la madrugada, aumentando a 18 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio refrescante en medio del calor, haciendo que las condiciones sean ideales para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el 17 de abril de 2026, Coria del Río experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea muy agradable. Es un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.