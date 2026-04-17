El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar nubes altas que, aunque presentes, no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 28°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28°C. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 51% por la mañana y descenderá hasta un 34% hacia el final de la jornada.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente, pero manteniendo su intensidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La ausencia de precipitaciones es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el centro histórico de la ciudad o una excursión a las afueras.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 17°C, que irán disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 12°C en las primeras horas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 24°C hacia la tarde. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, Córdoba se prepara para un día de primavera perfecto, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. No se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá a los cordobeses disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.