El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá en un 51%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que caerá hasta un 23% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 20 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

Durante la tarde, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 29 grados hacia las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa será especialmente notable durante la tarde, cuando las temperaturas sean más altas, proporcionando un alivio bienvenido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:01. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.