El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% en las primeras horas y aumentando hasta un 47% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 17 km/h en las horas más activas. Esta brisa será más notable en la tarde, cuando las temperaturas sean más altas, lo que puede hacer que la experiencia al aire libre sea más placentera. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:05. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural de Cartaya.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, relajarse y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.