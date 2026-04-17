El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en la madrugada, para luego ir en aumento hasta alcanzar los 28 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una opción atractiva para los que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.