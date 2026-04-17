El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento suave será un aliado para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los cielos despejados permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar alrededor de las 21:01, ofreciendo una vista espectacular para quienes se encuentren en la zona.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones son ideales para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.