El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas que adornan el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen salir a caminar o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Cabra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de primavera perfecto.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.