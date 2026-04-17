El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en familia.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26°C hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:00. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será mayormente soleado y cálido, con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.