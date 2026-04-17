El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 18°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30°C, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento, predominantemente del sureste y noreste, contribuirá a mantener el ambiente fresco en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las nubes altas que se han presentado en las primeras horas del día darán paso a un cielo mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29°C hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21°C a las 23:00 horas, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.