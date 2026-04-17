El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y disminuyendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h, especialmente en las horas de mayor calor, lo que podría generar una sensación refrescante.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Bailén pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la posibilidad de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 20:53, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado en las horas de luz.

En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilan entre los 14 y 31 grados , y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.