El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a las 09:00 horas, y continúe su ascenso hasta llegar a los 19 grados a las 11:00 horas. El mediodía traerá consigo un tiempo más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados a las 12:00 horas y 22 grados a la 1:00 de la tarde. La tarde será cálida, con un pico de 25 grados a las 3:00 PM, antes de descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente bochornosa, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, lo que hace de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a los hermosos paisajes que rodean la ciudad. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente soleado con nubes altas, temperaturas agradables y vientos suaves, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la primavera en esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.