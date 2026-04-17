El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando hasta un 61% en las horas previas a la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día, lo que sugiere que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur y sureste durante la mañana y la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la tarde y bajando a 17 grados al caer la noche. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 20:54. La visibilidad será buena, y aunque las nubes pueden oscurecer un poco el cielo, no se esperan condiciones adversas que afecten la movilidad o las actividades al aire libre.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en ciertos momentos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.