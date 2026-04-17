El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esta brisa moderada contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se esperan rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar del día, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Andújar podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.