El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de abril de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa en las horas centrales. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 22% por la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, donde se sentirá con mayor intensidad.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Almonte pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:03. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo de hoy en Almonte promete ser cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la primavera tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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