El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 4 de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades excesivas. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 13 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 29 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento será más notable en las zonas abiertas y costeras, donde se sentirá con mayor intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Aljaraque pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final de la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

El amanecer se producirá a las 07:50, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:05, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima primaveral es perfecto para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.