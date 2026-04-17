El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:46, hasta el ocaso a las 21:01, se espera que el tiempo se mantenga estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 19 grados en la siguiente hora. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, rondando los 31 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente para aquellos que planeen estar al sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 67% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, se espera que la humedad disminuya, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más llevadero en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del este es característico de la región y contribuirá a mantener el ambiente fresco durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, lo que es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente disfrutar del sol en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más soportable. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.