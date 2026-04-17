El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Alcalá la Real se presentará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que los termómetros marquen 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 61% en la mañana a un 33% por la tarde, lo que proporcionará una sensación de calor más agradable.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar un alivio a las temperaturas más cálidas. A partir de las 18:00 horas, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo una velocidad moderada.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 20:52 horas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo estable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.