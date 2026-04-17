El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa en estas condiciones.

La humedad relativa comenzará en un 47% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente hasta un 66% en la mañana, pero disminuirá a lo largo de la tarde, alcanzando niveles más cómodos de entre el 24% y el 28%. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea muy placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en la ciudad, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.