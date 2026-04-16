El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 16 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 28 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 28% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la temperatura será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Por la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:59 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, este 16 de abril se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y vientos suaves que harán de la jornada una experiencia placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.