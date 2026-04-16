El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 29 grados , lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera en las horas centrales. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un poco de frescura. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, que podrían ser más notorias en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El amanecer se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 20:59, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Utrera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.