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El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas matutinas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 31% en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con la llegada de nubes altas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Úbeda pueden disfrutar de un atardecer espectacular, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:50 horas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad en un día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.

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