El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 16 grados a las 03:00 y 15 grados a las 04:00.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender de manera más notable, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 11:00. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 29 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% a las 00:00 y alcanzando un 78% a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 54% a las 10:00 y bajando hasta un 30% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las condiciones de viento serán más suaves hacia la noche, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 21:00, marcando el final de un día que promete ser agradable y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.