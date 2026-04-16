El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 14 grados a media tarde, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 66%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento moderado ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que la jornada sea más llevadera para aquellos que decidan salir a disfrutar del buen tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas, momento en el que se podrá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 21:00 horas. La visibilidad será buena, permitiendo apreciar el cielo despejado y las pocas nubes altas que se presentarán en el horizonte.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.