El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que la temperatura oscile entre los 13 y 19 grados . La humedad relativa comenzará en un 78% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este incremento será acompañado por un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando de dirección noreste y este. Durante las horas más cálidas del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de La Rinconada no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las nubes altas comiencen a hacer su aparición. No se prevén lluvias, lo que garantiza que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.