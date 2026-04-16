El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y 15 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso hasta alcanzar los 14 grados a las 04:00 y 05:00, antes de estabilizarse en 13 grados entre las 06:00 y las 07:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando gradualmente hasta un 72% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un aspecto poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 18 grados a las 10:00. Durante la tarde, se espera un aumento significativo en las temperaturas, que alcanzarán los 21 grados a las 11:00 y llegarán a un máximo de 28 grados entre las 16:00 y las 17:00.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 19:00 y bajando a 20 grados hacia las 22:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Puente Genil disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:55, marcando el final de un día mayormente soleado y cálido. En resumen, se anticipa un día agradable y primaveral en Puente Genil, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.