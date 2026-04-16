El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 31% a media tarde. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la brisa suave que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Esta brisa será especialmente notable en las horas más cálidas del día, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente luminoso y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 23 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Durante la noche, se espera que las temperaturas caigan a alrededor de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

El viento, que soplará predominantemente del este y sureste, alcanzará ráfagas de hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente. A medida que el sol se ponga a las 20:53, la temperatura seguirá descendiendo, pero se mantendrá en un rango cómodo para disfrutar de la noche.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Priego de Córdoba, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.