El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo gradualmente hasta un 38% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados .

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:56, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves que aportarán frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza y el ambiente primaveral que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.